Путін прокоментував можливість обмеження права вето в Радбезі ООН

Про це він заявив під час виступу на 70-й сесії Генасамблеї ООН, передає ТСН.

За його словами, не передбачалося, що в ООН буде панувати одностайність, навпаки - буде враховуватися різноманітність думок. А рішення будуть узгоджуватися у вигляді резолюцій або не ухвалюватися.

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Путін наголосив, що обхід цього порядку - нелегітимний, він розхитує авторитет ООН.

"Будь-які дії в обхід ООН суперечать міжнародному праву", - сказав він, додавши, що спроби розхитати легітимність ООН вкрай небезпечні.

Раніше на ГА ООН Дуда заявив, що Польща підтримує пропозицію Франції щодо можливості обмеження права вето в Радбезі ООН, якщо йдеться про серйозні злочини.