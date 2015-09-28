Путін прокоментував можливість обмеження права вето в Радбезі ООН
Президент Росії Володимир Путін вважає, що право вето - абсолютно природне для такої організації як Рада безпеки ООН.
Про це він заявив під час виступу на 70-й сесії Генасамблеї ООН, передає ТСН.
За його словами, не передбачалося, що в ООН буде панувати одностайність, навпаки - буде враховуватися різноманітність думок. А рішення будуть узгоджуватися у вигляді резолюцій або не ухвалюватися.
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Путін наголосив, що обхід цього порядку - нелегітимний, він розхитує авторитет ООН.
"Будь-які дії в обхід ООН суперечать міжнародному праву", - сказав він, додавши, що спроби розхитати легітимність ООН вкрай небезпечні.
Раніше на ГА ООН Дуда заявив, що Польща підтримує пропозицію Франції щодо можливості обмеження права вето в Радбезі ООН, якщо йдеться про серйозні злочини.