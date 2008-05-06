Абхазія готова віддати свою територію під воєнний контроль Росії в обмін на гарантії своєї безпеки.

Про це завив міністр закордонних справ самопроголошеної республіки Сергій Шамба.

Він називає це "широкою військовою співпрацею" і вказує на необхідність вибудовування міждержавних відносин між Грузією та Абхазією. Тбілісі ж вважає такі дії спробою анексії її земель та порушенням суверенітету.

Напередодні офіційний Тбілісі оголосив про вихід з грузинсько-російського договору про протиповітряну безпеку, підписаного 1995 року. Це стало відповіддю на інциденти з грузинськими безпілотними літаками, які літають над Абхазією. Ноту про вихід з договору міністерство закордонних справ уже вручило раднику-посланцю Росії. Голова російського МЗС назвав рішення Тбілісі зривом домовленостей про мирне врегулювання конфліктів Грузії з невизнаними республіками.

ICTV