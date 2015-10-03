Росія заявила про намір нарощувати інтенсивність авіаударів у Сирії

Про це заявив журналістам начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил РФ генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє ТАСС.

"Удари нашої авіації ми будемо не тільки продовжувати, але і нарощувати їх інтенсивність", - сказав Картаполов в Національному центрі управління обороною РФ.

Він зазначив, що цілями ударів російської авіації є, насамперед, "пункти управління, склади з боєприпасами та вибухівкою, вузли зв'язку, міні-заводи з виробництва зброї терористів-смертників і табори підготовки бойовиків".

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Картаполов підкреслив, що Міноборони РФ зацікавлене в координації дій різних країн проти терористичної загрози.

Він підкреслив, що в Багдаді розпочав роботу Міжнародний інформаційний центр Координаційного комітету.

"До його роботи ми запрошували всіх, хто зацікавлений у боротьбі з терористичним угрупуванням ІД. Одне з його завдань є координація дій і запобігання будь-яких інцидентів", - сказав генерал.

Він зазначив, що російська сторона закликала інших ділитися "будь-якою корисною інформацією про об'єкти угруповання ІД на території Сирії та Іраку".

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

30 вересня, Рада федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії. У той же день російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

1 і 2 жовтня бомбардування повторилися.



