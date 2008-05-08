У Тбілісі поліцейський застрелив главу штабу партії Саакашвілі

МВС Грузії порушило кримінальну справу проти поліцейського, який застрелив минулої ночі за непокору наказам поліції керівника одного з виборчих штабів правлячої партії "Національний рух" Георгія Гамцемлідзе. Про це йдеться в заяві прес-служби МВС Грузії, поширеній 8 травня

За попередніми даними, 32-річний Георгій Гамцемлідзе, який сидів за кермом машини марки BMW, перевищив швидкість. Він не підкорився вимозі патрульної поліції і не зупинився. Поліція почала переслідування, під час гонитви Гамцемлідзе врізався в бордюр, після чого спробував зникнути з місця події. Патрульний відкрив вогонь, повідомляє Новости-Грузия.

МВС підтвердило, що інспектор патрульної поліції в ніч на 8 травня 2008 року під час виконання службових обов`язків в Тбілісі, переслідував громадянина Георгія Гамцемлідзе. За даними слідства, поліцейський здійснив постріл з табельної зброї, в результаті якого Гамцемлідзе одержав важке поранення і помер після доставки в лікарню.

"Відносно інспектора поліції порушено кримінальну справу за статтею перевищення службових повноважень. Зараз інспектор затриманий", - йдеться в заяві МВС