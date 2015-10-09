Дії РФ в Сирії ставлять під сумнів її здатність до стратегічного мислення - Білий дім

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, коментуючи дії Росії на сирійській території, передає ТАСС.

"Росія вже протягом деякого часу вживає односторонні дії", щоб підтримати президента Сирії Башара Асада, сказав представник американської адміністрації. Москва каже, що веде боротьбу з ісламістами, однак "більшість російських авіаударів припадає на райони, де немає ІД", повідомив Ернест. За його словами, "це ставить під сумнів її щирість і здатність до стратегічного мислення".

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Прес-секретар Білого дому знову зазначив, що подібна стратегія "не буде мати успіху" і лише змусить Росію "втягнутися в міжконфесійний конфлікт у Сирії, що призведе до серйозних наслідків". Ернест також повторив твердження, що Росія діє на території арабської країни "з позиції слабкості, а не сили".

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з даними американської розвідки, як мінімум чотири ракети РФ, випущені з кораблів Каспійської флотилії, розбилися на території Ірану в той момент, коли вони летіли до Сирії.