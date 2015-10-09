У Росії заборонили підручник з історії через "грубу фактичну помилку" про фінську війну

Як повідомляє "Газета.ру", автори підручника, випущеного видавництвом «Просвещение», стверджували, що під час радянсько-фінської війни Сталін був готовий передати Фінляндії «великі території СРСР, включаючи місто Петрозаводськ» замість невеликої території на Карельському перешийку. Професор Петрозаводського державного університету підтвердив, що в підручнику дійсно допущено помилку: «Неправда те, що Петрозаводськ хотіли передати фінам. Йшлося про те, щоб приєднати до Фінляндії західні райони Карелії».

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Виявив помилку депутат Степанов у березні 2015 року, після чого комітет законодавчих зборів Карелії зробив запит історикам на перевірку помилки, а також відправив звернення до Міністерства освіти та науки Росії. «Після звернення на адресу Міністерства освіти та науки Росії до законодавчих зборів надійшла відповідь, що підручник «Історія Росії» для 9-го класу, де було знайдено грубу фактичну помилку, виключено з федерального переліку рекомендованих підручників», - заявив Степанов.