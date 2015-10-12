Дев'ять ув'язнених екстремістів вбили охоронців і втекли із СІЗО у Киргизії

Крім того, був поранений ще один співробітник ДСВП і один із засуджених, повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на прес-службу ДСВП країни.

Поліцейські незабаром знайшли викрадений автомобіль та затримали п'ятьох злочинців, четверо залишаються на волі. У регіоні введено план «Перехоплення».

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Відзначається, що з чотирьох двоє були засуджені до довічних термінів, двоє перебували під слідством. Всіх їх об'єднує характер залучення до відповідальності за релігійний екстремізм і тероризм.

Село Нижній Нооруз знаходиться в декількох кілометрах від столичного Бішкека.