Дев'ять ув'язнених екстремістів вбили охоронців і втекли із СІЗО у Киргизії
08:34, 12 жовтня 2015Світ
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У ніч на понеділок 12 жовтня із СІЗО №50 Чуйської області Киргизії втекли дев'ять ув'язнених, по дорозі убивши трьох охоронців.
REUTERS
Крім того, був поранений ще один співробітник ДСВП і один із засуджених, повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на прес-службу ДСВП країни.
Поліцейські незабаром знайшли викрадений автомобіль та затримали п'ятьох злочинців, четверо залишаються на волі. У регіоні введено план «Перехоплення».
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Відзначається, що з чотирьох двоє були засуджені до довічних термінів, двоє перебували під слідством. Всіх їх об'єднує характер залучення до відповідальності за релігійний екстремізм і тероризм.
Село Нижній Нооруз знаходиться в декількох кілометрах від столичного Бішкека.
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