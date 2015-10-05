Берлін вважає не надто правдоподібними заяви Росії щодо цілей авіаударів у Сирії

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на речника міністерства закордонних справ Німеччини Мартіна Шефера, якого цитує dpa, офіційний Берлін вважає не надто правдоподібними слова Москви про цілі авіаударів її літаків e Сирії.

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Як зазначив Шефер, для Берліна "важливо", коли "слова та вчинки збігаються".

Речник МЗС Німеччини наголосив також, що Берлін загалом не вірить у військове розв'язання конфлікту в Сирії. Саме тому глава відомства Франк-Вальтер Штайнмаєр упродовж останніх тижнів вів переговори зі своїми колегами з Туреччини, Саудівської Аравії та Ірану щодо можливого політичного рішення, додав він. Попри це, проведення спільної зустрічі між представниками цих країн поки неможливе, зазначив Шефер. За його словами, між ними досі існують надто глибокі розбіжності.

Нагадаємо, у Генштабі Росії заявили, що їхня авіагрупа в Сирії буде нарощувати удари по терористах, Міноборони РФ готове до взаємодії з усіма зацікавленими країнами.