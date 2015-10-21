Опубліковано відео авіаудару російських військових літаків по житлових кварталах у Сирії

Про це повідомляється на сторінці Radio Free Syria у Facebook

Зокрема, фельдшери цивільної оборони ("білі каски") шукали тих, хто вижив після попереднього бомбардування, коли бомба впала прямо на вантажівку.

"Стратегія "подвійного вибуху" — завдати авіаудару по цивільним районам, зачекати на появу рятувальників, і вдарити по них вдруге - улюблена тактика сил, лояльних до режиму Асада", - йдеться в повідомленні опозиційного ресурсу.

Також наголошується, що у місті Сермін бойовиків "Ісламської держави" немає.

#Sermin, #Idlib province, 21-10-2015: While Putin's warplanes are incapable of targeting Daesh, they're very capable of... Posted by Radio Free Syria on Wednesday, October 21, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 13 осіб було вбито під час авіаудару російських літаків, які вразили в тому числі польовий госпіталь на північному заході Сирії у провінції Ідліб.