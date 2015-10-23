Хорватія відправила на кордон зі Словенією близько 4 тисяч мігрантів

Угорщина вночі 16 жовтня закрила кордон з Хорватією, щоб запобігти потоку мігрантів з цієї країни, повідомляють РИА Новости з посиланням на словенське інформаційне агентство STA. У зв'язку з цим різко збільшилося число мігрантів, які прибувають до Словенії.

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У четвер Словенія попросила ЄС направити в країну поліцейські підрозділи з метою регулювання припливу мігрантів з Хорватії. "Тільки минулої ночі туди були доставлені 4 тис. осіб", - заявили в поліції Словенії.

У свою чергу Австрія в ніч на п'ятницю зупинила прийом мігрантів. В результаті, як зазначає агентство DPA, близько 2,5 тис. мігрантів очікують продовження свого шляху в Німеччину на австрійському прикордонному КПП "Шпильфельд".

За останніми даними прикордонного агентства ЄС "Фронтекс", за 9 місяців 2015 року на територію країн Євросоюзу прибули понад 710 тис. мігрантів. Єврокомісія заявила, що нинішня міграційна криза в світі є найбільшою з часів Другої світової війни.