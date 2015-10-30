У Міноборони Росії сирійських правозахисників назвали "інтернет-живопирками"

Цей "перл" Конашенков видав, коментуючи інтерв'ю російським ЗМІ прес-секретаря посольства США в Москві Вільяма Стівенса, передає Эспрессо.TV.

"І вже зовсім незрозуміло, як може співробітник посольства США в Москві робити заяви від імені Держдепартаменту США на основі якихось фальшивок, опублікованих інтернет-живопирками типу "Сирійської мережі із захисту прав людини". Та ще й стверджувати, що вони заслуговують на довіру", - сказав представник Міноборони РФ.

Живопирки – це слово зі злодійського жаргону, якщо вірити словнику Ушакова. Що означає місце, де весь час шумно, спостерігається натовп людей і відбуваються скандали, щось на зразок шинку.

Також у тлумачному словнику Кузнєцова живопирка – це щось тісне, де мало простору.

До речі, слово "живопирка" російські вищі чиновники вживають вже не вперше. Так, у 2011 році Сергій Іванов, який обіймав тоді посаду віце-прем'єра, назвав живопирками авіакомпанії, у яких парк становить менше 20 літаків.

Ще раніше, в 2006 році, губернатор Свердловської області Едуард Россель вжив слово живопирка для характеристики компанії "Тагілбуд".

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Того ж року газета "Комерсант" опублікувала розповідь тодішнього заступника головного редактора Олександра Шадріна про бізнес-сленг. З його пояснень випливало, що у вузькому колі "професійного середовища" чиновників, які працюють з підприємцями, слово живопирка означало "компанію, частіше офшорну, яка використовується для формально законних, але не завжди прозорих угод".