Reuters відстежив шлях до Європи одного з терористів-смертників, що підірвав себе біля стадіону "Стад-де-Франс"

Терорист, біля тіла якого знайшли паспорт на ім'я 25-річного Ахмада Алмохаммада, яке підтвердили його відбитки пальців, прибув на кораблі разом з іншими 198 біженцями з Туреччини на грецький острів Лерос 3 жовтня, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Як повідомляє джерело зі служби розвідки Македонії, певну частину подорожі з Алмохаммадом був супутник на прізвище Аль-Махмуд.

На острові терорист був зареєстрований та здав відбитки пальців, які були поміщені в Європейську базу даних.

Оскільки його паспорт виглядав автентично, і у поліції не було досьє на нього, Алмохаммаду було надано дозвіл залишитися в Греції на 6 місяців.

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4 жовтня він та його супутник один за іншим купили квитки на пором за 51.50 євро прибули в грецьке місто Пірей о 23:10 5 жовтня на поромі "Діагорас, зазначило джерело.

Через два дні вони були зареєстровані разом в таборі для біженців на задньому дворі старого тютюнового заводу в сербському місті Прешево.

Алмохаммад потім вирушив до Хорватії потягом або автобусом і був зареєстрований на 8 жовтня в таборі для біженців у місті Опатовац.

Після цього точний маршрут терориста визначити не вдалося, проте, за словами хорватської поліції, майже напевне протягом 24 годин він вирушив до Угорщини, хоча у Будапешті, який на той час приймав тисячі мігрантів щодня, немає жодних відомостей про терориста.

Наступним місцем призначення Алмохаммада, швидше за все, була Австрія. Незважаючи на те, що представник МВС країни назвав таке твердження "спекуляцією та домислом", журналістам Reuters вдалося потрапити до Австрії з Угорщини з біженцями без перевірки документів.

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