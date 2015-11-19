У РФ заявляють, що знищили крилатими ракетами штаб-квартиру ІДІЛ в Сирії (відео)

У Генштабі РФ заявляють, що запустили 12 крилатих ракет повітряного базування по об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" в провінціях Алеппо та Ідліб. У результаті ударів знищені склади, командний пункт і штаб-квартира ІД.

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Про це повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Андрій Картаполов, передають "РИА Новости".

За його словами, з території РФ стратегічні ракетоносці Ту-95МС здійснили пуски 12 крилатих ракет повітряного базування по об'єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" в провінціях Алеппо та Ідліб.

"Цілями для ураження стали склади ПММ, завод по виробництву вибухових речовин, командний пункт і штаб-квартира організації ІГ в місті Ідліб", — підкреслив він.

Також, за словами Картаполова, ескадрилья дальніх бомбардувальників Ту-22М3 завдала зосереджений удар по шести об'єктах в провінції Ракка і Дейр-Ез-Зор: "Цілями стали об'єкти нафтопереробки терористів на території, контрольованій організацією ІД, склад боєприпасів і майстерня по виробництву і ремонту мінометів".

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Нагадаємо, після визнання катастрофи російського літака А321 на Синаї терактом, а також у зв'язку із серією кривавих атак в Парижі, антиіділівська коаліція на чолі із США, а також РФ посилили бомбардування ІД в Сирії. Зокрема, РФ вперше застосувала стратегічні бомбардувальники в рамках цієї операції.