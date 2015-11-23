Міноборони РФ оприлюднило відео "знищення об'єкта на нафтопереробному заводі терористів" в Сирії

Про це заявив 23 листопада офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє ТАСС.

"Російські бомбардувальники з авіабази Хмеймім виконували бойові завдання по знищенню колон бензовозів і нафтопереробних заводів в нафтоносних районах полів на півночі і сході Сирії", - сказав генерал.

За його словами, в 15 кілометрах на південний захід від міста Ракка знищено велике нафтосховище.

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Крім того, він зазначив, що в 50 кілометрах на південь від Ракки бомбардувальники Су-34 знищили нафтопереробний завод, що знаходився під контролем терористів.

#СИРІЯ Знищення об'єкта на нафтопереробному заводі терористів в провінції Дейр-Ез-Зор#SYRIA Destruction of an object at a terrorists' oil production plant (Deir ez-Zor province) Posted by Міноборони Росії on 23 листопад 2015 р.

"В пустелі Аль-Махіміра, в 50 кілометрах на північ від населеного пункту Дейр-Ез-Зор, бомбардувальниками Су-34 був нанесений удар по резервуарам з пальним. Об'єкт в результаті точного попадання повністю знищений", - додав генерал.

Він нагадав, що такі об'єкти в районах Пальміри, Дейр-ез-Зор і Ракка контролюються терористами і є одними з основних джерел їх фінансування.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони РФ заявили, що літаки російської авіагрупи за минулі два дні виконали 141 виліт і нанесли удари по 472 об'єктам терористів в Сирії.