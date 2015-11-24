Сирійські повстанці розповіли, як розстрілювали в повітрі пілотів збитого Су-24 при катапультуванні

Одного з льотчиків виявили мертвим при приземленні, доля другого невідома, передає РБК.

Сирійські повстанці відкрили вогонь по пілотах збитого російського бомбардувальника Су-24, коли побачили, що вони намагаються приземлиться на парашутах на територію, контрольовану сирійською армією. Про це агентству AP розповів представник «10-ї бригади» Джахед Ахмад.

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Повстанці влучили в одного з пілотів, і він опустився на землю вже мертвим, сказав Ахмад. Доля другого пілота невідома, зазначає AP.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.