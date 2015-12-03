У РФ 57% населення хочуть бачити Путіна президентом після 2018 року – соціологи

Згідно з даними опитування громадян РФ, проведеного "Левада-центром", 22% вважають, що державну владу слід змінювати шляхом призначення наступника.

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Лише 45% росіян вважають, що люди, які перебувають при владі, повинні регулярно змінювати один одного через вибори, випливає з опитування "Левада-центру", – ще рік тому так відповіли 60%, повідомляють "Ведомости".

22% опитаних (у 2014 р. – 17%) підтримують зміну влади шляхом призначення наступника. А число тих, хто вважає, що одні й ті ж люди повинні залишатися при владі якомога довше, зросло з 11 до 19%.

При цьому кількість росіян, що бажають і після 2018 р. бачити президентом Володимира Путіна, скоротилася з 66% у червні цього року до 57%. Менше стало і тих, хто допускає зосередження всієї влади в одних руках (39% проти 46% у березні 2014 р.).

Також наголошується, що попит на "сильну руку" дещо зменшився порівняно з 2013-2014 рр. – це показує, що мобілізація суспільства, пов'язана з погіршенням відносин із Заходом, почала слабшати.

"Люди починають втомлюватися від протистоянь, виступають за вирішення проблем. Тому і число тих, хто не хоче віддавати владу в руки однієї людини, повернулася до показників, які були до березня 2014", - пояснює заступник директора "Левада-центру" Олексій Гражданкін.

При чому в цілому за минулі два роки у свідомості росіян ще більше зміцнилася думка, що альтернативи Путіну немає, підкреслює соціолог: "Те ж саме було перед виборами 2008 р., коли Путін повинен був піти, – тоді росіяни думали, на кого він залишить країну. Зараз знову з'явилися ці настрої".

Число тих, хто вважає, що Путіна не було ким замінити, за рік скоротилося, але як і раніше велике (48%), незначні коливання пов'язані з наростанням економічних проблем і з "сезонністю, оскільки навесні більш оптимістичні погляди".

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"У травні – червні 2015 р. росіяни були під враженням від параду як демонстрації військової могутності. До осені демонстрація нашої військової техніки в дії в Сирії виявилася трохи зіпсована відчуттям погіршення матеріального становища", - додав Гражданкін.