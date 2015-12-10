Росія відреагувала на звинувачення Анкари в етнічних чистках на території Сирії

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає РІА Новости.

"Керівництво Анкари, яке... заявило, що Росія нібито проводить етнічну чистку в Сирії. Ці заяви дивно коментувати, тому що вони свідчать про повну відірваність керівництва Туреччини від життя, від реальності, від того, що реально відбувається в регіоні. Все це звучить не вперше", - сказала вона на брифінгу в четвер.

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За словами Захарової, "ми ці заяви чуємо за останні тижні, можна сказати, регулярно, в основному це якісь переспівування тих мотивів, про які говорить керівник цієї держави, потім це все підхоплюється, і виконавцями на різних рівнях переказується в тому чи іншому трактуванні".

"Ці негідні заяви, безпідставні звинувачення говорять самі за себе", - сказала офіційний представник МЗС РФ.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив Росію у спробі здійснити етнічні чистки у провінції Латакія в Сирії.

Глава турецького уряду заявив, що "Росія намагається здійснити етнічну чистку на півночі Латакії, щоб змусити всіх туркменів і сунітське населення, у якого добрі відносини з режимом президента Башара аль-Асада - УНІАН), залишити територію".