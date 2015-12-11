Amnesty International: Саудівська Аравія та її союзники бомблять школи в Ємені

За даними організації, після того як у березні очолювана Саудівською Аравією коаліція почала наносити авіаудари по Ємену, більше тисячі шкіл в країні змушені були припинити роботу - близько чверті з них були повністю зруйновані, повідомляє Русская служба Би-би-си.

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У новій доповіді організація закликає США і Британію призупинити продаж зброї Саудівській Аравії, щоб не стати співучасниками військових злочинів.

Раніше правозахисники вже закликали США негайно припинити постачати Саудівській Аравії та її партнерам по антихуситской коаліції зброю, оскільки, за даними Amnesty, ті регулярно бомблять житлові будинки, школи і мечеті.