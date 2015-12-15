Путін і Лукашенко виступили за незастосування санкцій без згоди Ради безпеки ООН

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у заяві президентів двох країн за підсумками переговорів.

Зокрема, президенти мають намір «вживати заходів з тим, щоб покласти край практиці застосування односторонніх економічних заходів примусу, які не санкціоновані Радою Безпеки ООН і несумісні з принципами міжнародного права».

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При цьому стверджується, що сторони мають намір брати активну участь у зміцненні миру і стабільності, у тому числі запобіганні та мирному врегулюванні міжнародних конфліктів, постконфліктному світобудуванні та протидії таким викликам і загрозам як міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, транскордонна організована злочинність, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, торгівля людьми».

РФ і Білорусь заявили про намір нарощувати співробітництво у сфері гарантування міжнародної інформаційної безпеки, спільно протидіяти використанню інформаційно-комунікаційних технологій у цілях, несумісних із завданнями підтримки міжнародного миру, безпеки і стабільності.

Країни також планують просувати ідею «гармонізації інтеграційних процесів на заході та сході Євразії (концепцію «інтеграції інтеграцій») в рамках міжнародних організацій і багатосторонніх форумів, а також з основними торговельними партнерами на Євразійському континенті, включаючи Європейський союз, з метою реалізації стратегічного завдання формування єдиного економічного простору від Атлантики до Тихого океану».

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюзу, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн запровадили санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через анексію Росією українського Криму, а також через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Російська влада в свою чергу заборонила поставку ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня цього року Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу.

Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

13 серпня Росія розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну.