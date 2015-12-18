У США різко зросла кількість злочинів проти мусульман

Про це пише газета The New York Times з посиланням на дослідження Університету штату Каліфорнія.

Подібні злочини на ґрунті ненависті включають в себе нападу на студенток в хіджабі, підпали і вандалізм в мечетях, загрози компаніям, що належить мусульманам. Президент США Барак Обама і правозахисники попереджали, що в країні може спостерігатися зростання антимусульманських настроїв, особливо в Каліфорнії, проте аналіз показує, що аналогічні настрої поширюються в тому числі і на американських політиків.

Читайте такожБілий дім закликав мусульман протидіяти екстремістській ідеології

Згідно з даними ФБР, за останні роки щомісяця відбувалося близько 12 злочинів проти представників ісламу, в той час як в цьому місяці показник зріс до 36. Відзначається, що після атаки в Сан-Бернардіно поліція зафіксувала 18 випадків нападу на мусульман. Тим не менш, кримінолог Брайан Левін стверджує, що після теракту 11 вересня 2001 року ситуація була складнішою, і тоді жертвами агресії американців стали сотні мусульман.

Читайте такожПро терор і війну

На думку Левіна, це пов'язано не тільки з тим, що громадяни США налякані недавніми терактами, але і з тим, що в американському суспільстві вкоренилася надто багато стереотипів про послідовників ісламу.