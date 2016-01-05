У Bellingcat розповіли, як дізналися імена причетних до катастрофи MH17 російських військових

Для початку вони ідентифікували зенітно-ракетний комплекс "Бук", який випустив 17 липня ракету, що збила малайзійський авіалайнер рейсу MH17, передає слова Хіггінса DW.

Він зазначив, що експерти за знімками, зробленими російськими громадянами у проміжку між 23 і 25 червня, змогли розпізнати "Бук" у військовій колоні, що рухалася в той момент на території РФ.

"Нам вдалося встановити, звідки йшов цей конвой: це була 53-я зенітно-ракетна бригада під Курськом. Після цього ми почали шукати всю інформацію про цей підрозділ, наявну в інтернеті", - наголосив засновник Bellingcat.

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Потім експерти встановили особи тих, хто був у цьому конвої, їхню роль в бригаді. Після цього вирахували, хто з найбільшою ймовірністю був безпосередньо причетний до запуску ракети, яка збила літак: командирів, які, ймовірно, й отримували наказ на запуск ракети, водіїв та операторів ракетної установки. У підсумку змогли виділити цю невелику групу людей.

"Тобто є 20 "основних" учасників тих подій, але також 70-80 солдатів, яким теж щось відомо про цю ситуацію. Їхні імена у нас теж є, і раніше ми вже передавали ці дані слідчим. Зараз ми змогли підготувати дуже детальний звіт про особи військовослужбовців, їхні ролі, командний склад і тих, хто, найімовірніше, був у безпосередньому контакті з "Буком", що збив літак", - наголосив Хіггінс.

Крім того, він пояснив, як експерти дізналися про належність бійців до російської армії. Стало відомо, що деякі військові навіть викладали фотографії журналу чергувань на літні місяці 2014 року, де були перераховані всі члени їхніх підрозділів.

Раніше УНІАН повідомляв, що експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається розслідуваннями військової тематики за відкритими джерелами, звузила список причетних до катастрофи рейсу MH17 на території України в липні 2014 року до 20 російських військових.

Нагадаємо, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.