Ірак готовий стати посередником у конфлікті Ірану і Саудівської Аравії

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Іраку Ібрагім Аль-Джафарі повідомив, що його країна виступить посередником у спробі вирішити дипломатичний спір між Іраном і Саудівською Аравією.

Таку заяву він зробив в ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, яка транслювалася на іранському державному телебаченні. За словами Заріфа, напруженість в регіоні, що різко посилилася, "є сигналом не сили, а слабкості" Саудівській Аравії, яка, на його думку, цю напруженість підігріває, в той час як Іран, навпаки, намагається знизити.

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Нагадаємо, 3 січня Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгорнувся після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним з лідерів шиїтської громади в цій країні.

У зв'язку зі стратою в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку) пройшли акції протесту, зокрема учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві і підпалили його.

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Крім Саудівської Аравії, дипломатичні відносини з Іраном розірвали Бахрейн і Судан. ОАЕ і Кувейт знизили дипломатичні відносини з Іраном, обмежившися тим, що відкликали з цієї країни своїх послів.