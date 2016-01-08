У Німеччині через атаки на жінок створюють загони самооборони

Про це пише німецький журнал Focus.

Люди почали об'єднуватись у соціальних мережах.

Наприклад, в групу на Facebook під назвою "Дюссельдорф стежить" за станом на вечір четверга вступили понад 2,3 тис. осіб. Засновники групи пропонують "бродити по місту" у вихідні дні та під час масових заходів на зразок карнавалів і в разі виникнення надзвичайної ситуації надавати допомогу жінкам.

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Тим не менш, в поліції цю ідею розкритикували. "Кожен такий загін з громадян, як правило, заходить далеко", - заявив виданню заступник голови профспілки німецьких поліцейських Йорг Радек.

За його словами, захист своїх осель від грабіжників, запобігання нападів на жінок та профілактика вандалізму - це зрозумілі і гідні поваги мотиви, але в цілому тенденція не може не викликати побоювань: "Загони цивільної самооборони - це вираз страху".

Захист громадської безпеки є обов'язком поліції - самосуд заборонений, нагадав Радек.

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"Сценарії майбутніх вуличних війн, які малюють деякі ЗМІ, явно перебільшені, - впевнений Радек, - але, якщо збройні загони у розпеченій атмосфері почнуть діяти, не розібравшись у ситуації, ризик загострення, зрозуміло, буде".

Тим часом відразу після грабежів і секс-домагань до жінок міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр поклав частину провини за зростання числа подібних злочинів на німецьку поліцію і звинуватив її в пасивності, зазначивши, що "в подібних випадках їй не слід чекати подачі заяв".