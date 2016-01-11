У Сирії зросла кількість загиблих внаслідок російських авіаударів – правозахисники

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляє, що 23 бійці «Фронту ан-Нусра» і шість інших бойовиків були вбиті, коли російські авіаудари поцілили в будівлю біля популярного ринку в провінції Ідліб.

У будівлі були розміщені релігійний суд і в’язниця афілійованої з «Аль-Каїдою» збройної групи «Фронт Ан-Нусра».

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Ще 52 людини, у тому числі цивільних і ув’язнених в будівлі, також загинули.

Щонайменше одна дитина і дві жінки були серед цивільних осіб, загиблих внаслідок авіаударів.

Росія завдає повітряні удари в Сирії з 30 вересня 2015 року, Москва прагне допомогти своєму союзнику, сирійському президенту Башару Асаду.