У Сирії зросла кількість загиблих внаслідок російських авіаударів – правозахисники
Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів у північній Сирії зросла до 81 людини, серед них щонайменше 52 цивільних.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляє, що 23 бійці «Фронту ан-Нусра» і шість інших бойовиків були вбиті, коли російські авіаудари поцілили в будівлю біля популярного ринку в провінції Ідліб.
У будівлі були розміщені релігійний суд і в’язниця афілійованої з «Аль-Каїдою» збройної групи «Фронт Ан-Нусра».
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Ще 52 людини, у тому числі цивільних і ув’язнених в будівлі, також загинули.
Щонайменше одна дитина і дві жінки були серед цивільних осіб, загиблих внаслідок авіаударів.
Росія завдає повітряні удари в Сирії з 30 вересня 2015 року, Москва прагне допомогти своєму союзнику, сирійському президенту Башару Асаду.