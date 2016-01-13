США вибачилися за вторгнення у територіальні води Ірану та пояснили, чому це сталося

Тегеран отримав вибачення від США з приводу вторгнення у територіальні води країни, заявив командувач Військово-морськими силами Корпусу вартових Ісламської революції Алі Фадаві.

В інтерв'ю державному телебаченню країни Фадаві сказав, що чекає наказу про звільнення десяти американських моряків, які були затримані Іраном. Це рішення має бути ухвалено найближчим часом, передає Русская служба Би-би-си.

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За словами командувача, розслідування показало, що американці потрапили в територіальні води Ірану через помилку навігаційної системи. Вони не переслідували якісь ворожі цілі у відношенні до Ірану, а також не збиралися стежити за його територією.

США також пояснили, що військові проводили навчання в Перській затоці. Через зламану системи навігації американський корабель потрапив у територіальні води Ірану.

В ніч з вівторка на середу стало відомо про затримання Іраном 10 американських солдатів, які перебували на двох військових кораблях. Іран звинуватив США в порушенні своїх морських кордонів і зажадав від країни вибачень.