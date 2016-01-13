Медведєв визнав зубожіння росіян через падіння цін на нафту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході виступу на VII Гайдарівському форумі.

За словами Медведєва, «на новому світовому тлі загострилися російські власні структурні проблеми: очевидний дефіцит джерел економічного зростання та експортних доходів крім сировинного сектора».

«Резонанс труднощів цього року призвів до скорочення обсягів виробництва, зниження ділової та інвестиційної активності, але найголовніше (і найсерйозніше для нас) – до падіння доходів людей», - сказав він.

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«Багато людей стали біднішими, постраждав середній клас. Це, мабуть, найбільш болючі наслідки економічних ударів минулого року, адже в останні 15 років ми досягли серйозних успіхів у боротьбі з бідністю. Це була наша свідома політика – працювати в першу чергу на соціальну сферу, на зростання добробуту, іноді навіть на шкоду структурним перетворенням, які ніколи і ніде не проходять безболісно для людей», - додав російський прем'єр.

За його словами, реформа – «це завжди боляче, тому на надприбутки від нафтового сектору підвищувалися зарплати і пенсії».

«Ми, звичайно, проводили модернізацію, але не тими темпами, які могли бути, якщо б у нас не було таких соціальних витрат. Протягом всього попереднього періоду доходи людей збільшувалися швидше, ніж зростання економіки. Якщо хочете, зростання добробуту обганяло модернізацію. У підсумку з початку 2000-х років ми скоротили масштаби бідності вдвічі», - сказав Медведєв.

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«Сьогодні все стало важче. Особливо криза серйозно вдарила по соціально вразливим громадянам, тим, хто може сподіватися лише на допомогу держави», - підкреслив він.

Як заявив Медведєв, минулий рік «дійсно був важким, може бути, найважчим за останнє десятиліття».

«Нашій економіці давно не доводилося стикатися з такими потужними, а головне - синхронними викликами, як різке падіння цін на нафту, санкційний тиск і зміна всієї парадигми світової економіки, що намітилася», - сказав він.