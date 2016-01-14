Французькій авіації вночі вдалося знищити центр звʼязку ІДІЛ в Іраку

Починаючи від понеділка авіація Франції завдала 7 ударів по позиціях бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", під час яких серед інших цілей вдалося знищити центр звʼязку ІДІЛ.

Про це повідомив міністр оборони країни Жан Ів ле Дріан в ефірі BFMTV, передає Європейська правда.

"Цієї ночі в околицях Мосула (Ірак) ми знищили центр зв'язку і пропаганди ІДІЛ", – розповів міністр.

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"ІДІЛ відступає", - додав ле Дріан, анонсуючи наступне засідання ради міжнародної коаліції, яке має відбутися наступного тижня без участі Росії.

Відповідаючи на питання щодо зустрічі Франсуа Олланда з Володимиром Путіним, Жан-Ів ле Дріан зазначив, що можливе вигнання Башара аль-Асада, нинішнього сирійського президента, під час цієї зустрічі не обговорювалось, оскільки Росія однозначно виступає проти усунення Асада від влади.

Раніше повідомлялося, що напередодні міжнародна коаліція завдала 24 авіаудари по ІДІЛ у Сирії та Іраку