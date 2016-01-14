Єврокомісар з міграції визнав, що Євросоюз не справляється з напливом мігрантів

Про це заявив єврокомісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос, передає "ЕвроПравда". За словами головного єврочиновника з питань міграції, усі зусилля спільноти для подолання надзвичайної ситуації з мігрантами не дають результатів, тому все більше країн посилюють національні кордони.

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Дімітріс Аврамопулос підкреслив, що "ситуація (з напливом біженців) погіршується", бо тисячі людей, які рятуються від конфліктів і бідності, продовжують щодня прибувати до Європи.

Він також додав, що запроваджений восени минулого року механізм розподілення мігрантів між країнами-членами ЄС не дав очікуваного результату.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар партії ХДС Петер Таубер закликав прискорити депортацію мігрантів, які не отримали статус біженця у Німеччині.

Протягом 2015 року до країн Євросоюзу прибуло понад 1,5 млн мігрантів з країн Близького Сходу та Північної Африки.