Польща розмістить мігрантів в спеціальних центрах далеко від міст
Польське управління у справах іноземців поселить перших прибулих в країну мігрантів в центрах для біженців, які розташовані далеко від населених пунктів.
Це буде зроблено спеціально для того, щоб не дратувати громадян, повідомляє Радіо Польща. Зокрема, перші прибулі мігранти будуть розподілені по спеціальних центрах в місцевостях Дембак, Лінін, Бяла-Подляска і Червони-Бур.
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"Прибулі будуть розміщені в центрах для біженців. Ми не орендуємо ці об'єкти, вони є власністю держави. Як правило, такі центри знаходяться далеко від населених пунктів. Це зроблено спеціально для того, щоб не дратувати громадян – зараз з'явилося дуже багато міфів про біженців", - повідомила прес-секретар польського управління у справах іноземців Ева Пехота.
Крім цього, вона спростувала чутки про те, що біженці будуть розміщені в центрі, розташованому у варшавському районі Таргувек.
В даний час в Греції група польських офіцерів, у тому числі з прикордонної служби, бере участь у процесі перевірки осіб 67 мігрантів, обраних для переселення до Польщі. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак 7 січня заявив, що до кінця березня уряд складе декларацію, що передбачає прийом перших 100 мігрантів. Всього Польща зобов'язалася прийняти близько 7 тис. біженців протягом найближчих двох років.