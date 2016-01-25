Польща розмістить мігрантів в спеціальних центрах далеко від міст

Це буде зроблено спеціально для того, щоб не дратувати громадян, повідомляє Радіо Польща. Зокрема, перші прибулі мігранти будуть розподілені по спеціальних центрах в місцевостях Дембак, Лінін, Бяла-Подляска і Червони-Бур.

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"Прибулі будуть розміщені в центрах для біженців. Ми не орендуємо ці об'єкти, вони є власністю держави. Як правило, такі центри знаходяться далеко від населених пунктів. Це зроблено спеціально для того, щоб не дратувати громадян – зараз з'явилося дуже багато міфів про біженців", - повідомила прес-секретар польського управління у справах іноземців Ева Пехота.

Крім цього, вона спростувала чутки про те, що біженці будуть розміщені в центрі, розташованому у варшавському районі Таргувек.

В даний час в Греції група польських офіцерів, у тому числі з прикордонної служби, бере участь у процесі перевірки осіб 67 мігрантів, обраних для переселення до Польщі. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак 7 січня заявив, що до кінця березня уряд складе декларацію, що передбачає прийом перших 100 мігрантів. Всього Польща зобов'язалася прийняти близько 7 тис. біженців протягом найближчих двох років.