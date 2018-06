У готелях Європи минулого року перебувало рекордне число гостей - Eurostat

У 2015 році в готелях Європи перебувало рекордне число гостей, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на європейське статистичне відомство Eurostat.

Згідно з даними відомства, оприлюдненими у вівторок, 26 січня, минулого року в європейських готелях було заброньовано 2,8 мільярда місць, що на 3,2 відсотка більше, ніж в 2014 році.

Eurostat зазначає, що число гостей почало зростати в 2010 році - здебільшого завдяки припливу гостей з інших країн, у тому числі європейських.

Читайте такожУ центрі Парижа горить один з найрозкішніших готелів світу

За даними Eurostat, лідером за кількістю гостей в 2015 році стали готелі Іспанії (421,2 мільйона заброньованих місць). З невеликим відривом Іспанію наздоганяє Франція (413,5 мільйона заброньованих місць). На третьому і четвертому місцях - Італія (385,1 мільйона заброньованих місць) та Німеччина (379 мільйонів місць).

Tourism in the EU: record 2.8 bn nights (+3.2%) in tourist accommodation in 2015 #Eurostathttps://t.co/8ZG2SlDg2Ypic.twitter.com/4SXQwT02ab