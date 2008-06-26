У Білорусі засудили працівників ДАІ, які створили "живий щит"

У Білорусі засуджено працівників Державтоінспекції, які для того, щоб зупинити порушника правил дорожнього руху, створили заслін з кількох автомобілів з людьми, які в них перебували.

Як передає ІТАР-ТАСС, творців "живого щита" - працівників ДАІ Жовтневого району столиці Геннадій ДОРОГОКУПЕЦЬ і Олексій ЛІХТОРОВИЧ - визнано винними у перевищенні службових повноважень. Їм винесено покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки умовно з відстроченням виконання вироку на 3 роки. Суд також ухвалив стягти з них велику суму грошей на користь потерпілих.

Як повідомлялося, ця історія сталася 2 березня цього року. По трасі Миклашевичі-Мінськ працівники ДАІ переслідували автомобіль, який мчав зі швидкістю 160 км/год. Як з`ясувалося згодом, цією машиною керував п`яний водій. Щоб зупинити порушника, працівники ДАІ виставили на автотрасі загорожу з машин, в яких, нічого не підозрюючи, перебували люди, зокрема дитина.