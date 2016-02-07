КНДР хоче провести п'яте випробування ядерної зброї

КНДР готується провести п'яте за рахунком випробування ядерного вибухового пристрою, повідомляє Прайм з посиланням на Національну розвідувальну службу Республіки Корея.

Повідомлення про заплановане випробування надійшло за кілька годин після запуску Пхеньяном ракети із супутником.

Радбез ООН оголосив, що готує відповідні заходи у зв'язку із запуском ракети. В організації назвали дії Пхеньяна прямим порушенням низки резолюцій РБ ООН.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Північна Корея повідомила ООН про намір до 25 лютого запустити власний супутник. Офіційно оголошено, що це має послужити розвитку північнокорейської ракетної техніки дальньої дії.

Цей намір викликав різкий протест Японії і США. Міністр оборони Японії Ген Накатані наказав підготувати ППО країни до знищення північнокорейської ракети. Влада США заявили про намір посилити санкції відносно Пхеньяну, якщо він не відмовиться від свого задуму.

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Різка реакція світової громадськості на плани КНДР щодо освоєння космічного простору пов'язана з тим, що ракетоносії, які використовуються для виведення супутника на орбіту, створено на основі балістичних ракет дальнього радіусу дії. Успішний запуск супутника означатиме просування Пхеньяну в технології доставки бойових зарядів на далекі відстані.

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12 січня Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що північнокорейські балістичні ракети відтепер можуть бути оснащені боєголовками з термоядерним зарядом. Про успішні випробування таких зарядів Пхеньян офіційно оголосив 6 січня.