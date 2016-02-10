Грузія оголосила про відновлення безвізового режиму з Іраном

Заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалаганія в понеділок прийняв посла Ірану, щоб передати йому відповідну ноту.

З 15 лютого іранці отримають право на безвізове перебування в Грузії до 45 днів, передає Російська служба ВВС.

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Угода про скасування візового режиму між Грузією і Іраном, що дозволяє громадянам обох країн перебувати на території один одного, було підписано в листопаді 2010 і набула чинності в січні 2011 року.

Проте Грузія з першого липня 2013 року припинила дію цієї угоди. Тоді це рішення Тбілісі пояснив рекомендаціями міжнародних організацій.