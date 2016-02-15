Російські радники допомагали розробляти плани щодо оборони сирійського Дамаска - Reuters

Вони запропонували послабити сили повстанців на південному напрямку, а також допомагали укласти перемир'я з опозицією, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зокрема, несирійські військові джерела, які допомагають урядовим військам, розповіли, що росіяни запропонували послабити повстанців на півдні країни між столицею і кордоном з Йорданією, щоб вони не могли розпочати значний наступ.

Проурядові джерела агентства стверджували, що російські радники допомагали в укладенні серії перемир'я в околицях Дамаска, щоб створити навколо столиці зону безпеки.

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Ще одне джерело розповіло, що домовленість про безпечний прохід укладалась з ісламістами, щоб після їхнього відходу уряд міг укласти угоду з рештою повстанців. "Росіяни хочуть, щоб всі битви відбувалися на півночі, вони хочуть, щоб південь, Дамаск і узбережжя залишалися нейтральними територіями. У підсумку вони працюють над досягненням більш широкого політичного рішення", — пояснив співрозмовник агентства.

Два військові джерела, які не є сирійцями, але воюють разом із сирійською армією, розповіли, що російські офіцери і військові експерти допомагали планувати наступ у Латакії і керували наступом на цьому напрямку. Співрозмовники агентства стверджують, що росіяни здійснювали артилерійське прикриття, а не тільки завдавали ударів.

Джерело Reuters в сирійській армії, з яким агентству вдалося поговорити в Дамаску минулого тижня, сказало, що росіяни є партнерами, але не керують операціями. "Росіяни беруть участь у плануванні дій на землі і в повітрі, але в підсумку саме сирійські офіцери краще знають країну, де проходить лінія фронту, та й взагалі місцеву географію", — уточнив співрозмовник агентства.

У свою чергу Міноборони Росії не відповіло на письмові запитання до цього матеріалу.

Раніше УНІАН повідомляв, що сирійська урядова армія за підтримки лояльних загонів народного ополчення встановила контроль над низкою стратегічно важливих висот у провінції Алеппо.