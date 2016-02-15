Меркель пропонує заборонити авіабомбардування Сирії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилась на підтримку створення безпольотної зони в небі над Сирією зони. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Stuttgarter Zeitung, передає "Європейська правда".

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Зокрема, Меркель відзначила, що Німеччина підтримає запропоноване Туреччиною впровадження заборони на польоти авіації над територією Сирії. На її думку, це сприятиме вирішенню ситуації в Сирії.

"У нинішній ситуації було б корисно, якби було створено простір, в якому жодна з воюючих сторін не проводила б атаки з повітря, тобто щось на зразок безпольотної зони", - сказала Меркель

Канцлер також відзначила, що це питання Туреччина піднімає вже досить довгий час.

Додамо, 11 лютого президент Туреччини Ердоган заявив, що без створення безпольотної зони в небі над Сирією вирішити конфлікт у цій країні не вдасться.