Глава Єврокомісії підтримує міграційну політику Меркель

«Канцлери отримують визнання лише в тому випадку, якщо залишаються вірними своєму курсу у важкі часи», — заявив Юнкер в інтерв'ю газеті Bild.

Голова ЄК згадав колишнього главу уряду ФРН Гельмута Коля, який відстоював ідею об'єднання Західної і Східної Німеччини.

«Історія показала, що він був правий, і у випадку з Ангелою Меркель відбудеться те ж», — упевнений Юнкер.

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Міграційна політика Меркель, яка проти закриття кордонів ФРН для біженців, отримає в результаті визнання, а сама канцлер залишиться на своєму посту набагато довше, ніж ті, хто її зараз критикує, вважає Юнкер.

У Греції, за його словами, тепер у дев'яти з десяти біженців будуть брати відбитки пальців, тоді як у вересні минулого року ця процедура проводилася по відношенню лише до 8% шукачів притулку. Завдяки заходам, вжитим турецьким урядом, потік мігрантів пішов на спад, запевнив Юнкер.

Як повідомляв УНІАН, голова соціал-демократичної партії Німеччини Зігмар Габріель, який одночасно обіймає посаду віце-канцлера та міністра економіки Німеччини, і міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальт Штайнмайер застерігають від розвалу Європейського Союзу.