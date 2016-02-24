Пентагон: Санкції США не стосуються купівлі ракетних двигунів у Росії

Про це повідомив голова відділу закупівель, технології та логістики Пентагону Френк Кендалл у вівторок, 23 лютого, передає Deutsche Welle.

Френк Кендалл заявив, що його відомство розглядає порушене сенатором Джоном МакКейном питання. МакКейн, який є головою Комітету у справах збройних сил, звернув увагу на перебудову Росією своєї космічної галузі. Кендал підкреслив, що розгляд питання не завершено, однак попередньо санкції США, які стосуються посадових осіб, не обмежують продажу ракетних двигунів, сконструйованих на російському НПО "Енергомаш".

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Як повідомлялося, до 2019 року США планують припинити використання російських ракетних двигунів РД-180 і шукають їм заміну. Свою заявку із власними розробками на основі двигуна РД-815 подавало і українське КБ "Південне".

Ракети Atlas V використовуються для запуску американських військових та розвідувальних супутників у космос.