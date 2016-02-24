Ердоган звинуватив РФ у нових порушення повітряного простору Туреччини
15:39, 24 лютого 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив РФ в тому, що вона продовжує порушувати повітряний простір країни.
REUTERS
Про це він заявив, виступаючи в Анкарі, передає Reuters.
За словами Ердогана, Туреччина продовжує фіксувати порушення, незважаючи на те, що минуло лише три місяці після інциденту зі збитим російським бомбардувальником біля кордону з Сирією.
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Крім того, Ердоган під час промови, яка транслювалася в прямому ефірі, висловився за те, щоб припинення вогню в Сирії не стосувалося дій Туреччини проти курдів.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина має право боротися проти терористів в Сирії, а також на інших територіях. За його словами, це може стати відповіддю на можливі погрози та напади на Туреччину.
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