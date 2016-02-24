Ердоган звинуватив РФ у нових порушення повітряного простору Туреччини

Про це він заявив, виступаючи в Анкарі, передає Reuters.

За словами Ердогана, Туреччина продовжує фіксувати порушення, незважаючи на те, що минуло лише три місяці після інциденту зі збитим російським бомбардувальником біля кордону з Сирією.

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Крім того, Ердоган під час промови, яка транслювалася в прямому ефірі, висловився за те, щоб припинення вогню в Сирії не стосувалося дій Туреччини проти курдів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган заявляв, що Туреччина має право боротися проти терористів в Сирії, а також на інших територіях. За його словами, це може стати відповіддю на можливі погрози та напади на Туреччину.