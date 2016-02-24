Крім Нємцова в РФ планували вбити ще трьох опозиційних діячів - ЗМІ

На вбивство "небажаних" опозиційних діячів – Бориса Нємцова, Михайла Ходорковського, Ксенії Собчак і Олексія Венедиктова був оголошений своєрідний "тендер" вартістю 15 мільйонів рублів. Про це йдеться в розслідуванні "Нової газети".

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"Коли є небажаний об'єкт, чиє існування псує життя "правильним людям", в середовищі тактичних бойових груп, що окопалися в Москві, кидається клич: такий-то за стільки-то. Далі: хто перший встиг — того і гроші", - пояснюють автори матеріалу поняття "тендеру" в цьому контексті.

За їх інформацією, у серпні 2014 року був оголошений тендер на чотири прізвища: Борис Нємцов, Михайло Ходорковський, Олексій Венедиктов, Ксенія Собчак.

Враховуючи, що "список для Чечні дивний, оскільки ніяких фінансово-політичних "терок" з цими людьми республіка не мала. Проте відома ціна — 15 млн рублів", журналісти прийшли до чергового спростування офіційних мотивів злочину.

"Те, що намагається представити громадськості захист обвинувачених, не витримує критики. Начебто головний мотив — релігійний, оскільки Нємцов безсторонньо висловлювався з приводу пророка й Аллаха після розстрілу співробітників журналу "Шарлі Ебдо". Це — брехня. По-перше, відповідно до показань підозрюваних, готувати вбивство вони почали задовго до січневого розстрілу співробітників французького журналу, а по-друге, підозрювані, пояснюючи свої мотиви, вказували послідовно наступне: Нємцов був опозиціонером, який готував "якийсь марш", по-друге, він підтримував Україну, по-третє, перебував на утриманні у Обами", по-четверте, лаявся на лідера Росії", - йдеться в статті.

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Як, де і яким чином всі ці дії проводилися, допитувані не пояснюють, очевидно, тому, що, швидше за все, стали об'єктом пропагандистської обробки, припускають автори матеріалу.

Повертаючись до історії з Борисом Нємцовим, видання зазначає, що після провалу на Великому Москворецькому (кілера заарештували) "тендер" був знятий.

"Люди, які оголосили тендер, почали підтискати — з цією новиною, судячи з усього, і з'явився в кінці лютого офіцер МВС Чечні Шаванов. Тому було вирішено "виконувати" у будь-якому випадку. Деталь: для стеження використовувались 4 автомобілі, включано з "Мерседесом" з номерами а007ар, на якому, імовірно, роз'їжджав Руслан Геремеєв (замкомбата батальйону ВВ РФ - УНІАН)", - розповідають журналісти.

Автори розслідування відзначають, що залишаються відкритими ряд питань: "Хто вселив цим людям подібні думки? Хто поставив "на замовлення" тендер з прізвищами, які не відповідають чеченському порядку денному? Що відомо колишньому заступникові начальника ФСО і нинішньому командувачеві внутрішніми військами Росії генералу Золотову, чиї підлеглі імовірно їздили на "стрілку" в Джалку, а він сам дуже довго не відповідав на запит СК про їх статус? Чому ФСО Росії не надала записи з відеокамер, якими вкрита Червона площа і стіни Кремля, і слідству доводиться розраховувати тільки на одне відео, зняте камерою ТВЦ (муніципальна камера на мосту виявилася поверненою в небо)? І, нарешті, чому навіть глава СКР не дає допитати заступника командира батальйону ВВ Росії Руслана Геремеєва?"

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