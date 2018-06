"Put up or shut up": МЗС Росії образився на Вашингтон через неправильний переклад

"Вже давно видно, що керівники Росії і США майже перестали розуміти один одного, тому що живуть в різних реальностях. Нові проблеми виникли з версіями англійської мови", - йдеться в матеріалі Ведомостей.

«Заткнутися» – це Ви, Марк, колегам своїм наказуйте, якщо такий ідіоматичний стиль спілкування поширений серед американських дипломатів», – написала раніше Захарова в Facebook.

Потім в ефірі телеканалу «Росія 24» вона заявила, що «подібні грубі заяви» свідчать «про відсутність розуму <...> і хорошого виховання».

"Хоча дієслово shut up, особливо у наказовому способі («мовчи»), безумовно, не відноситься до салонної лексики, Тонер на відміну від Захарової вжив його у вираженні put up or shut up, в якому немає нічого образливого. Кембриджський словник для тих, хто вивчає мову на високому рівні (Cambridge Advanced learner's Dictionary & Thesaurus) дає йому таке значення: «Якщо ви говорите, що хтось повинен put up or shut up (тобто або зробити, або замовкнути. – ред.), ви маєте на увазі, що вони мають або виконати дію, щоб виконати те, про що говорять, або перестати говорити про це", - пояснюється в статті.

За словами автора статті Михайла Оверченка, вираз put up or shut up часто використовує, наприклад, фінансовий регулятор Великобританії.

Нагадаємо, 27 лютого в Сирії повинно було початися перемир'я. Напередодні представник держдепартаменту Марк Тонер на брифінгу так відповів на питання журналіста, чому у Вашингтоні вірять обіцянкам Росії не наносити авіаудари по групам, які США вважають частиною помірної опозиції: «Я не знаю, як викласти це краще, ніж сказати: настав момент put up or shut up. Настав час їм [Росії] продемонструвати на ділі, а не на словах, що вони серйозно підходять до того, до чого, як вони голосно заявляють, що вони ставляться серйозно, а саме – до питання припинення вогню, бойових дій і [початку] політичного процесу, який веде до переходу [до нового політичного режиму в Сирії]».