У МЗС Туреччини запевняють, що Анкара завдає удари в Сирії тільки по позиціях ІДІЛ
20:00, 02 березня 2016Світ
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Офіційний представник МЗС Туреччини Танжу Бильгич заявив, що з початку перемир'я в Сирії Анкара завдає удари тільки по угрупованню "Ісламська держава".
У Сирії Анкара завдає удари тільки по угруповання "Ісламська держава" / flickr.com/photos/nicokaiser
Дипломат також відповів на претензії Росії про постачання зброї в Сирію в гуманітарних конвоях, що слідують з Туреччини. Він підкреслив, що їх не слід сприймати всерйоз. На його думку, Москва висунула їх, щоб приховати свої «військові злочини», повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters.
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Як відомо, режим припинення вогню у Сирії, про який домовилися Росія і США, почав діяти з суботи, 27 лютого.
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