У МЗС Туреччини запевняють, що Анкара завдає удари в Сирії тільки по позиціях ІДІЛ

Дипломат також відповів на претензії Росії про постачання зброї в Сирію в гуманітарних конвоях, що слідують з Туреччини. Він підкреслив, що їх не слід сприймати всерйоз. На його думку, Москва висунула їх, щоб приховати свої «військові злочини», повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters.

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Як відомо, режим припинення вогню у Сирії, про який домовилися Росія і США, почав діяти з суботи, 27 лютого.