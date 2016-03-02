У МЗС Туреччини запевняють, що Анкара завдає удари в Сирії тільки по позиціях ІДІЛ

20:00, 02 березня 2016
Світ
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Офіційний представник МЗС Туреччини Танжу Бильгич заявив, що з початку перемир'я в Сирії Анкара завдає удари тільки по угрупованню "Ісламська держава".

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Дипломат також відповів на претензії Росії про постачання зброї в Сирію в гуманітарних конвоях, що слідують з Туреччини. Він підкреслив, що їх не слід сприймати всерйоз. На його думку, Москва висунула їх, щоб приховати свої «військові злочини», повідомляє Росбалт з посиланням на Reuters.

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Як відомо, режим припинення вогню у Сирії, про який домовилися Росія і США, почав діяти з суботи, 27 лютого.

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