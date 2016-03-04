У Нью-Йорку відкрили найдорожчу станцію метро в світі (фото)

14:32, 04 березня 2016
Світ
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У Нью-Йорку відкрилася найдорожча станція метро в світі. Нова станція-хаб під назвою Oculus, розташована поруч з меморіалом жертвам теракту 11 вересня 2001 року.

REUTERS

Дах являє собою стилізовану конструкцію білого птаха, що злітає. Автор проекту - іспанський художник-футурист Сантьяго Калатрава, передає Lenta.ru. На будівництво станції метро було витрачено $3,9 млрд. Витрати майже вдвічі перевищили первинний кошторис. Зводили об'єкт 12 років замість запланованих 5.

REUTERS

Транспортний вузол Oculus з'єднує 11 ліній метрополітену, станцію приміського залізничного сполучення та поромну переправу. На добу через хаб буде проходити близько 250 тис. пасажирів.

Незважаючи на те, що станція вважається офіційно відкритою, всередині тривають оздоблювальні та будівельні роботи, які повинні завершитися протягом декількох місяців.

REUTERS

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