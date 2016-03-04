У Нью-Йорку відкрили найдорожчу станцію метро в світі (фото)

Дах являє собою стилізовану конструкцію білого птаха, що злітає. Автор проекту - іспанський художник-футурист Сантьяго Калатрава, передає Lenta.ru. На будівництво станції метро було витрачено $3,9 млрд. Витрати майже вдвічі перевищили первинний кошторис. Зводили об'єкт 12 років замість запланованих 5.

Транспортний вузол Oculus з'єднує 11 ліній метрополітену, станцію приміського залізничного сполучення та поромну переправу. На добу через хаб буде проходити близько 250 тис. пасажирів.

Незважаючи на те, що станція вважається офіційно відкритою, всередині тривають оздоблювальні та будівельні роботи, які повинні завершитися протягом декількох місяців.