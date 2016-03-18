В Греції застрягли близько 46 тисяч мігрантів

Після закриття "балканського маршруту" в напрямку Центральної Європи в Греції застрягли в цілому вже близько 46 тис. мігрантів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на грецький Центр боротьби з кризою мігрантів.

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Зокрема, близько 7,3 тис. осіб чекають на відправлення на материк зі східних островів Егейського моря. 13,6 тис. зібралися в столиці Греції та околицях. У грецькому портовому місті Пірей - близько 4,5 тис. В імпровізованому таборі поблизу селища Ідомені на грецько-македонському кордоні та в більш організованих таборах на півночі Греції - ще приблизно 12 тис. осіб.

Як повідомляється, число мігрантів, які переправляються з Туреччини, знову зросло. В період з 17 по 18 березня до Греції потрапили 670 осіб. За день цього цей показник становив лише 239 мігрантів.

Нагадаємо, раніше македонські правоохоронці повернули сотні нелегальних мігрантів назад до Греції після переходу ними кордону біля Ідомені. В Афінах заявляють, що не мають точної інформації про повернених мігрантів.