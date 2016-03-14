Македонські солдати зупинили сотні мігрантів, які прибули з Греції

14 березня близько тисячі шукачів притулку покинули свої переповнені табори в Греції і перетнули річку поблизу кордону з Македонією, повідомляє Радіо Свобода.

Десятки з них знайшли шлях через прикордонний паркан, але пізніше їх зупинили македонські солдати.

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За повідомленням Reuters, декого з затриманих мігрантів посадили у військові вантажівки, але незрозуміло, куди саме їх забрали.

Наразі близько 14 тисяч мігрантів перебувають у таборі у грецькому селі Ідомені.

Минулого тижня Македонія заявила, що не пропускатиме мігрантів, таким чином, перекривши їм так званий «балканський шлях».