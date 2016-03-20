Аварія Boeing в Ростові-на-Дону: на місце падіння прибули іноземні експерти

Іноземні експерти прибули в аеропорт Ростова-на–Дону, де напередодні зазнав аварії Boeing 737-800, повідомив РИА Новости представник аэроузла.

"З ранку прибула група іноземних експертів", — сказав співрозмовник видання, не уточнивши їх план роботи на найближчий час.

Раніше міністр транспорту РФ Максим Соколов повідомив, що в неділю очікується прибуття делегації компанії Flydubai, експертів у галузі страхування для початку робіт з визначення порядку, строків та розміру виплати компенсації сім'ям загиблих.

У неділю ввечері очікується прибуття міжвідомчої групи експертів зі США для допомоги в розслідуванні авіакатастрофи.

Пасажирський Boeing 737-800, який летів з Дубаї, зазнав аварії в Ростові-на-Дону о 3.42 в суботу. Літак впав лівіше злітно-посадкової смуги при посадці в умовах поганої видимості. Слідчий комітет розглядає три основні версії катастрофи: технічна несправність, складні погодні умови, помилка екіпажу.

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На борту знаходилися 55 пасажирів (44 громадянина Росії, 8 України, 2 Індії, 1 Узбекистану) і 7 членів екіпажу (2 громадянина Іспанії, 1 Росії, 1 Кіпру, 1 Колумбії, 1 Киргизії, 1 Сейшельських островів). Всі вони загинули.