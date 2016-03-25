Керрі запропонував бельгійській владі допомогу в забезпеченні безпеки і затриманні злочинців
Держсекретар США Джон Керрі, виступаючи в Брюсселі, заявив, що світ не вдасться залякати актами тероризму та що міжнародне співтовариство не зупиниться до тих пір, поки, як він висловився, не зітре з лиця Землі нігілістські переконання джихадистів ІД.
За його словами, бойовики "Ісламського держави" почали вдаватися до насильства за межами Близького Сходу тому, що їхні фантазії з приводу створення халіфату руйнуються, повідомляє Російська служба ВВС.
Керрі прибув до Брюсселя в п'ятницю, щоб запропонувати бельгійським владі американську допомогу в забезпеченні безпеки громадян країни і затриманні злочинців.
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Його візит до бельгійської столиці був організований в терміновому порядку, коли американський держсекретар знаходився в Москві. Літак Джона Керрі приземлився в п'ятницю в ще не працюючому аеропорту Брюсселя.
Серед жертв вибухів в Брюсселі були два громадянина Сполучених Штатів.
"Сполучені Штати сумують разом з вами за коханими і близькими людьми, в тому числі американцями, яких у нас жорстоко відняли, і моляться за постраждалих в результаті цих підлих атак", - заявив держсекретар Джон Керрі.
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"Je suis bruxellois. Ik ben Brussel ("Я брюсселець")", - сказав Керрі французькою і голландською мовами.