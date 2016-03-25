Керрі запропонував бельгійській владі допомогу в забезпеченні безпеки і затриманні злочинців

За його словами, бойовики "Ісламського держави" почали вдаватися до насильства за межами Близького Сходу тому, що їхні фантазії з приводу створення халіфату руйнуються, повідомляє Російська служба ВВС.

Керрі прибув до Брюсселя в п'ятницю, щоб запропонувати бельгійським владі американську допомогу в забезпеченні безпеки громадян країни і затриманні злочинців.

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Його візит до бельгійської столиці був організований в терміновому порядку, коли американський держсекретар знаходився в Москві. Літак Джона Керрі приземлився в п'ятницю в ще не працюючому аеропорту Брюсселя.

Серед жертв вибухів в Брюсселі були два громадянина Сполучених Штатів.

"Сполучені Штати сумують разом з вами за коханими і близькими людьми, в тому числі американцями, яких у нас жорстоко відняли, і моляться за постраждалих в результаті цих підлих атак", - заявив держсекретар Джон Керрі.

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"Je suis bruxellois. Ik ben Brussel ("Я брюсселець")", - сказав Керрі французькою і голландською мовами.