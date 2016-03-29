Влада США не повірила погрозам "Ісламської держави"

У повідомленні, розміщеному на сайті Білого дому, йдеться, що в ході наради представники антитерористичних служб поінформували президента Барака Обаму про відсутність прямої загрози вчинення в США великих терактів, подібних до подій у Брюсселі і Парижі, передає Бі-бі-сі.

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Тим не менш Барак Обама вимагає переконатися, що спецслужби роблять все можливе для запобігання будь-яких терактів на території країни, а також активніше працювати над тим, щоб повністю знешкодити і знищити "Ісламську державу".

З погрозами на адресу США раніше виступив командувач бойовиками "Ісламської держави" в секторі Газа. Він заявив, що напади на мирних громадян в Парижі і Брюсселі були лише репетицією того, що очікує американців.

Нагадаємо, серія нападів на мирних жителів Парижа відбулася в листопаді 2015 року. Бойовики обстріляли відвідувачів кількох кафе і взяли заручників в концертному залі, після чого здійснили самопідриви. Загинули 130 осіб.

У Брюсселі 22 березня сталася серія вибухів. Перші бомби спрацювали в аеропорту, а ще одна – на станції метро в центрі міста. В результаті загинули 35 осіб.

Влада Франції і Бельгії кваліфікувала напади як теракти. Відповідальність за них узяли на себе бойовики екстремістської організації "Ісламська держава".