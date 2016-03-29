ЗМІ повідомляють про ймовірний штурм захопленого літака EgyptAir

У зв'язку з цим влада попросила телеканали припинити транслювати події, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт грецької газети Proto Thema. Крім того, журналістів виводять з території аеропорту.

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На борту захопленого літака, за різними даними, залишаються 7 чи 8 осіб. У кіпрській поліції заявили, що в заручниках знаходяться 3 пасажири, 4 члени екіпажу і єгипетський офіцер безпеки. За версією мінавіації Єгипту, крім трьох пасажирів, захоплені капітан, другий пілот, стюардеса і офіцер.

Зловмисник висунув поки тільки одну чітку вимогу. У листі, переданому переговірникам, є умова про звільнення кількох жінок-ув'язнених, що утримуються в єгипетських в'язницях. Влада Єгипту вже сказала, що цю вимогу виконати вкрай важко.

Airbus A320, що летів за маршрутом Александрія-Каїр, був захоплений вранці 29 березня. Літак, на якому знаходилася 81 людина, здійснив посадку в кіпрському аеропорту Ларнака. За деякими даними, викрадач діє самостійно і має при собі бомбу. Аеропорт Ларнаки закритий, прибуваючі рейси перенаправляються в інші повітряні гавані.