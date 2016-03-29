Захоплення літака EgyptAir: Викрадач висунув вимоги до влади

За даними державного мовника Кіпру, викрадач літака A320 зажадав звільнення жінок з єгипетських в'язниць, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Раніше джерело Associated Press в уряді Кіпру повідомило, що від викрадачів надійшла тільки одна вимога — відігнати від літака поліцейські автомобілі. Інших вимог не надходило.

Нагадаємо, вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Майже всі вони були незабаром звільнені. Влада Кіпру веде переговори з захопниками єгипетського літака.