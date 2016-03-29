Чорногорія депортувала 43 росіян та 15 інших іноземців, що виявилися адептами "Аум Сінрікьо"

Про це йдеться в повідомленні поліції Чорногорії.

Наголошується, що місцеві поліцейські шляхом обміну з "партнерськими службами безпеки" отримали оперативні дані, які вказували на те, що в країні перебуває певна кількість іноземців, пов'язаних з "відомою іноземною релігійною групою закритого типу".

Поліція повідомила про це прокуратуру, яка звернулася у Вищий суд у Подгориці за дозволом на проведення обшуків. 25 березня поліція провела обшуки в двох місцях в Даниловграді та Подгориці, де були виявлені 58 іноземців - 43 з Росії, 7 з Білорусі, 4 з Японії, 3 з України і 1 з Узбекистану.

В ході обшуку були знайдені і вилучені "певні речі і предмети - електронні пристрої", які будуть предметом подальшої експертизи.

Встановлено, що з 58 осіб 54 не мали обов'язкової реєстрації про перебування в Чорногорії. У той же час поліція повідомляє, що в подальшому перебуванні в країні було відмовлено всім 58 іноземцям.

"Більшість цих осіб на даний момент покинули нашу територію. Очікується, що решта кілька зроблять це у встановлений термін", - сказано в повідомленні.

У свою чергу, як повідомляє Radio Slobodna Evropa, мова йде про прихильників японської секти "Аум Сінрікьо", які розмістилися в основному в готелі Perjanik в Даниловграді, а також розміщувалися у готелі Ramada у Подгориці.

Зокрема, власник готелю Perjanik Вучко Ровчанін розповів, що група іноземців зняла його об'єкт, сплативши період з 16 по 28 березня, але вимагаючи надати при цьому "особливі умови". Однією з умов була повна відсутність у готелі персоналу. Також, за словами власника, представник групи на ім'я Владімір Стеванов вимагав, щоб замість "гостей" у перелік постояльців був вписаний лише він один як формально єдиний орендар.

"Аум Сінрікьо", з 2000 року також відома як "Алеф", - заснована в 1987 році японська неорелігіозна тоталітарна деструктивна секта, що базується на буддизмі. Група отримала всесвітню популярність в 1995 році, здійснивши терористичну газову атаку в метро Токіо. Вважається терористичною організацією в країнах Європейського союзу, США, Канаді, Росії і ряді інших країн.